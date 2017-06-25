MLB》透納單場5安帶頭衝 國民18分血洗紅人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國民重返主場後火力復甦，昨在延長賽以再見安氣走紅人後，今天打線大爆發再以19安掃射對手，開路先鋒透納（Trea Turner）一人包辦5安，泰勒（Michael Taylor）單場雙響，助國民以18：3大比分血洗紅人。

國民此役表現兇猛，先發打線除投手外全員敲安，齊默曼（Ryan Zimmerman）首局二壘打先馳得點，2局下全隊猛打一輪，單局5安狠搶6分取得8：0領先，全場攻勢不斷持續擴大比分，泰勒連兩打席開轟、單場4安寫生涯新高，墨菲（Daniel Murphy）包辦4分打點。

開路先鋒透納今日表現搶眼，此役掃出5支一壘打貢獻2分打點，單場5安、6度上壘皆寫生涯新高，繼單場4盜追平隊史紀錄後續寫個人新頁，本季單場最多安紀錄為隊友倫登（Anthony Rendon）的6安。

透納此役上壘率百分百。（美聯社）

「我們的先發打線就是如此吧，一整年下來大家其實都貢獻良多，每當有人狀況不好，另一個傢伙就會挺身而出，然後大家狀況都很好的時候，就會像今天這樣（大爆發）。」透納說，霸氣表示國民打線可不好惹，他們就是想成為這樣的狠角色。

紅人先發貝利（Homer Bailey）2月開刀治療肘傷，歸隊首戰就遭國民無情修理，本季初登板僅投1.2局狂失8分吞敗，賽後受訪表示輸球沒有任何藉口，自己就是投不好，「當你表現不夠犀利，又碰上這樣的對手，不論你是哪種類型的投手，就是會被打爆。」貝利說。

國民先發右投羅斯（Joe Ross）此役主投7.1局用103球，挨6安僅1分責失，優質先發又獲隊友火力奧援，喜迎本季個人第4勝。這是國民本季第13次得分上雙，單場18分本季次高，國民4月底對大都會單場攻下23分為本季最多。

國民透納單場5安寫生涯新高。（USA Today Sports）

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