MLB》只剩老東家沒贏過 萊斯特差一勝湊齊勝投拼圖
2017/06/25 13:08
萊斯特7局好投摘勝。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕小熊33歲左投萊斯特（Jon Lester）今先發對馬林魚，首局挨轟後連續解決13位打者，最終以7局失3分優質先發摘勝，只差前東家紅襪，就能完成「大聯盟30隊全制霸」勝投拼圖。
小熊開賽後串連3安率先破蛋，1局下萊斯特登板就遇亂流，2出局後被瑞爾穆托（J.T. Realmuto）扛三分砲，萊斯特隨後回穩連續解決13位打者，隊友巴耶茲（Javier Baez）關鍵2安3打點助小熊要回5：3領先。
萊斯特直到6局下才被高登（Dee Gordon）敲安，但高登發動盜壘失敗，萊斯特接著飆K再演三上三下，7局下登板續投仍未失分，用108球完成7局投球任務退場休息。萊斯特此役送出4K，3局下讓耶利奇（Christian Yelich）揮空三振，拿到轉戰小熊後個人第500次三振。
談到首局挨轟掉分後的調適，萊斯特表示得先真的放下結果，想辦法一局一局投，試著把一切歸零從頭來過，而不是一直去在意得分板，隨後稱讚並感謝隊友的守備十分幫忙。
此役之前，萊斯特生涯對馬林魚戰績0勝2敗，4度對決一勝難求，今天第5度叩關終於挑戰成功，對大聯盟30隊僅剩前東家紅襪沒有勝投紀錄。萊斯特生涯前9季皆效力紅襪，曾短暫效力運動家，2015年轉戰小熊後至今尚未對過紅襪。
萊斯特差一勝就完成聯盟勝投拼圖。（法新社）
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