Travelers錦標賽》第3回合潘政琮飆64桿衝上第4 史畢斯繼續領先

潘政琮排名衝上第4。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣好手潘政琮今天在Travelers錦標賽第3回合，飆出全場最佳的64桿，以3回合總計202桿排名上升39席，目前暫時並列第4。

從後9洞出發的潘政琮，在第11洞短洞推進7呎博蒂之後，連抓3鳥，到了第16洞又是短洞，他長推24呎進洞再賺1桿。

轉回前9洞，潘政琮又有兩桿進帳，讓他以6個博蒂、無柏忌的完美演出打完第3回合，也從並列43名一舉衝到並列第4。這回合的64桿追平他在美巡賽單回合最低桿數紀錄，上次他打出64桿是去年11月18日的RSM菁英賽第2回合，那場比賽他並列第6名。

目前潘政琮暫以4桿落後美國名將史畢斯，史畢斯這回合打出7個博蒂、3個柏忌的66桿，總計198桿續保領先，明天將全力爭取美巡賽第10勝。

美國選手威克利3回合總計199桿，僅1桿之差排名第2，柏格201桿排第3。

潘政琮全場最佳64桿，第3回合排名衝上第4。（美聯社）

史畢斯暫居領先。（美聯社）

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