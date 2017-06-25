MLB》王牌克魯伯送13K 印地安人仍敗雙城

雙城以4：2獲勝，躋身美聯中區排名第2。（USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人今日於主場派出王牌克魯伯（Corey Kluber）先發對上雙城，主投七局被擊出3個安打失了2分，退場前雙方2：2戰成平手。但雙城的多齊爾（Brian Dozier）在第八局從牛棚艾倫（Cody Allen）手中打出本季第13轟，替雙城取得1分領先，九局上吉梅內茲（Chris Gimenez）也擊出一支陽春全壘打讓雙城以4：2攻下勝利，同時也讓雙城在美聯中區排名躋身第二。

「我在面對先前的投手時錯過了一個很好的打擊機會，」多齊爾表示，「我知道他會投直球，因為他不可能想開局就投保送、還試著想投曲球，投直球可能挨轟，但我覺得投曲球太冒險，我只是試著搶先出擊。」

雙城第一局就因印地安人的失誤先取得兩分優勢，分別是一壘手茂爾（Joe Mauer）與右外野手葛洛斯曼（Robbie Grossman）跑回。

印地安人王牌克魯伯主投七局被擊出3個安打失了2分，無關勝敗。（USA Today）

這場比賽克魯伯無關勝敗，但自6月1號從傷兵名單復出後，他目前出賽35局中投出了52個三振，與僅僅6個保送，防禦率1.29。「他很棒！」對於克魯伯的表現，印地安人總教練法蘭柯納（Terry Francona）仍給予讚賞，「這說來有點丟臉，但因為第一局失兩分的表現，可能也影響了他接下來必須投到第八局。」

印地安人在七局下靠著雙城游擊手普蘭柯（Jorge Polanco）的傳球失誤取得第2分追平比數，但仍不敵對手於第八及第九局的火力，終場以2：4敗給雙城。

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