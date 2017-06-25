NBA》魏德加盟黃蜂？GM念錯新秀名字超糗（影音）

〔體育中心／綜合報導〕夏洛特黃蜂於今年選秀選中孟克（Malik Monk）、傑克森（Frank Jackson），接著將傑克森交易至鵜鶘盤來培根（Dwayne Bacon），然而今天舉辦的記者會中，黃蜂總管里奇周（Rich Cho）竟誤將培根名字念成公牛球星魏德（Dwyane Wade）。

里奇周記者會一開始即介紹兩位新秀，「歡迎來到黃蜂大家庭，孟克和魏德（Dwyane Wade）……」在講完「魏德」後，里克周很快地發現自己口誤，忍不住笑出聲，在場的媒體以及兩邊的新秀也跟著笑了，里奇周連忙道歉，「抱歉，是培根（Dwayne Bacon）才對。」

有趣的是，在聽到自己的名字成了魏德，培根睜大雙眼，困惑的看著台下。隨後里奇周笑說，除了名字一樣，「我覺得他們兩個（魏德和培根）也有一些相似的地方啦。」

21歲的培根就讀佛羅里達州立大學（二年級），今年第40順位被鵜鶘選中，之後被換到黃蜂。

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