Walmart NW Arkansas錦標賽》柳蕭然61桿破紀錄居領先 徐薇淩並列41
2017/06/25 10:43
柳蕭然。（法新社）
〔記者趙新天／綜合報導〕南韓名將柳蕭然今天在Walmart NW Arkansas錦標賽第2回合，打出賽史單回合最低的61桿，以總計126桿躍居領先。
柳蕭然今天打下10個博蒂、無柏忌，61桿完賽，總計低於標準桿16桿，除了單回合創紀錄，兩回合總計126桿也是賽史新低。61桿也刷新她自己的職業生涯最低桿紀錄。
目前她以5桿之差領先美國路易絲和泰國茉莉雅，明天她還有機會挑戰奪冠最低桿紀錄（低於標準桿16桿）、和賽史最大勝差紀錄（6桿）。
台灣女將徐薇淩靠著第2回合打出67桿，以總計139桿並列41名。徐薇淩表示，這回合熱身時找到了手感，打出滿意的1回合，抓下5個博蒂，只有1個柏忌。她在第18洞和第2洞兩個長洞打得最出色，其中第18洞兩桿攻上去，36呎兩推進洞抓鳥。
同場出賽的錢珮芸，這回合打出73桿，以141桿並列63名剛好跨過晉級門檻。李旻143桿，曾雅妮144桿，龔怡萍149桿，都未能晉級。這是龔怡萍今年第1次沒打進決賽。
Walmart NW Arkansas錦標賽第2回合，台灣女將徐薇淩打出67桿。（徐薇淩提供）
柳蕭然。（法新社）
相關新聞
- Travelers錦標賽》第3回合潘政琮飆64桿衝上第4 史畢斯繼續領先
- 日本LPGA巡迴賽》第３回合 姚宣榆並列12名
- 台豐ADT公開賽》泰國帕納空躍居領先 林文堂、許豪升緊追
- 美巡賽》Walmart NW Arkansas錦標賽首回合 錢珮芸並列18名
- 美巡賽Travelers錦標賽》史畢斯續保領先 潘政琮晉級決賽
推薦新聞
-
MLB》透納單場5安帶頭衝 國民18分血洗紅人（影音）2017/06/25 10:58
-
MLB》賈吉開轟無用 遊騎兵痛宰洋基2017/06/25 10:23
-
NBA》魏德加盟黃蜂？GM念錯新秀名字超糗（影音）2017/06/25 10:07
-
Travelers錦標賽》第3回合潘政琮飆64桿衝上第4 史畢斯繼續領先2017/06/25 09:20
-
NBA》「林書豪是領袖」籃網總管期待他久留 但未來很難說2017/06/25 08:55