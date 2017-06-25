Walmart NW Arkansas錦標賽》柳蕭然61桿破紀錄居領先 徐薇淩並列41

柳蕭然。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕南韓名將柳蕭然今天在Walmart NW Arkansas錦標賽第2回合，打出賽史單回合最低的61桿，以總計126桿躍居領先。

柳蕭然今天打下10個博蒂、無柏忌，61桿完賽，總計低於標準桿16桿，除了單回合創紀錄，兩回合總計126桿也是賽史新低。61桿也刷新她自己的職業生涯最低桿紀錄。

目前她以5桿之差領先美國路易絲和泰國茉莉雅，明天她還有機會挑戰奪冠最低桿紀錄（低於標準桿16桿）、和賽史最大勝差紀錄（6桿）。

台灣女將徐薇淩靠著第2回合打出67桿，以總計139桿並列41名。徐薇淩表示，這回合熱身時找到了手感，打出滿意的1回合，抓下5個博蒂，只有1個柏忌。她在第18洞和第2洞兩個長洞打得最出色，其中第18洞兩桿攻上去，36呎兩推進洞抓鳥。

同場出賽的錢珮芸，這回合打出73桿，以141桿並列63名剛好跨過晉級門檻。李旻143桿，曾雅妮144桿，龔怡萍149桿，都未能晉級。這是龔怡萍今年第1次沒打進決賽。

Walmart NW Arkansas錦標賽第2回合，台灣女將徐薇淩打出67桿。（徐薇淩提供）

柳蕭然。（法新社）

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