MLB》滿壘代跑 林子偉大聯盟處女秀
2017/06/25 11:04
〔記者石毓琪／綜合報導〕23歲台灣小將林子偉今天升上大聯盟，第一天沒有打擊機會，在9局下代跑瓦茲奎茲（Christian Vazquez），但紅襪最終仍以3：6不敵天使。
林子偉大聯盟初體驗，首戰板凳出發，雖然沒有代打機會，紅襪9局下最後反攻，瓦茲奎茲不死三振，紅襪跑回1分且仍是滿壘攻勢，林子偉代跑瓦茲奎茲代表的追平分，但最後楊恩（Chris Young）吞下再見三振，紅襪結束反攻，3分差輸球。
林子偉上場代跑。（資料照，USA Today）
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