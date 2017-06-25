NBA》尼克大清倉 賣波辛傑斯再打包諾亞？
2017/06/25 11:49
諾亞。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕去年尼克網羅羅斯（Derrick Rose）、諾亞（Joakim Noah），打算與安東尼（Carmelo Anthony）、波辛傑斯（Kristaps Porzingis）組成四巨頭，不料今年尼克戰績不佳，一哥安東尼還跟總管傑克森（Phil Jackson）鬧翻，風波不斷，外媒指出，尼克現在打算把波辛傑斯、諾亞一起放上談判桌出清。
《ESPN》指出，尼克去年才花4年7200萬美元（約新台幣22億9392萬元）網羅諾亞，但他因為傷病問題，本季僅繳出場均5分8.7籃板和2.2助攻的成績，表現不如預期，也讓球團開始盤算，想把他和波辛傑斯打包一同送出。
此外，尼克端出波辛傑斯也確實引起其他球團的興趣，紛紛向球團接觸，但尼克也不打算賤賣，目前仍沒有新的動向。
波辛傑斯。（資料照，法新社）
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