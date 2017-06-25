MLB》林子偉登大聯盟 外媒分析原因

林子偉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪內野手拉特利吉（Josh Rutledge）被放入7天腦震盪傷兵名單，為補其空缺，拉上2A台灣小將林子偉，林子偉除了近期有望在大聯盟出賽之外，今年他還具有規則五選秀資格。

據外媒《OPSN》分析，林子偉防守能力佳，不僅在游擊守備優異，也能補二、三壘和外野，速度也不錯，但始終沒被視為威脅，林子偉生涯平均打擊率2成35，但今年成績突飛猛進，前2戰在2A先是單場5安打代表作，之後轟出第5轟，在紅襪缺人之際，「跳級」升上大聯盟。

雖然本季無疑是林子偉突破的一季，能獲得大聯盟機會依然很驚喜，而基於林子偉在今年冬季會議具有規則五資格，拉上林子偉是合理的。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友