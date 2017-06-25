MLB》克蕭先發6局無失分 道奇完封洛磯50勝達陣
2017/06/25 16:03
克蕭第11勝到手，續居聯盟勝投王。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕道奇今在主場迎戰洛磯，王牌克蕭（Clayton Kershaw）度過首局亂流完成6局無失分好投，佩德森（Joc Pederson）炸裂延續球隊開轟紀錄， 助道奇以4：0完封洛磯迎接九連勝，成為本季第二支拿到50勝的球隊。
克蕭開賽後迅速遭遇危機，1出局後連挨2安再投保送被攻占滿壘，克蕭隨後連飆2K全身而退，但首局投完已用33球。度過首局亂流後克蕭找回節奏，但因開賽亂流消耗過多球數，6局投完用球數破百退場。
連4場繳優質先發的洛磯右投查特伍德（Tyler Chatwood），此役表現嚴重迷航，單場投出8保送為生涯最糟，僅投3.1局責失4分被換下場，賽後受訪表示今天完全是被自己打敗，感到相當迷惘。
道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）認為，當面對的是像克蕭這樣的對手，對方投手往往會卯足全力，「查特伍德今天丟了幾顆97英哩的速球，每顆球都得用盡全力才飆得出來，當你這樣做的時候，就很難維持表現了。」羅伯斯說。
佩德森在3局下率先上場打擊，抓第一球直接扛出中外野大牆，將球隊連續開轟場次延續至16場。6局下阿特利（Chase Utley）擊出右外野牆邊深遠飛球，但因球迷干擾改判為二壘安打。
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