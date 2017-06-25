MLB》連3場至少投8局摘勝 德葛隆好投並肩山大王（影音）

德葛隆連3場先發霸氣摘勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今續訪巨人主場，王牌德葛隆（Jacob deGrom）用表現再次證明自己是當今國聯頂尖強投，主投8局僅挨4安1責失，技壓巨人王牌奎托（Johnny Cueto）7局失1分好投，率大都會以5：2擊敗巨人，德葛隆連3場先發至少投滿8局摘勝投，追平「山大王」桑塔納（Johan Santana）創下的隊史紀錄。

德葛隆此役展現極佳壓制力，前6局僅挨3支零星安打一分未失，4局下保送後被敲安打，1出局時首次被巨人叩關三壘，但德葛隆隨後連飆2K霸氣下丘。

7局下德葛隆登板續投，被該局首名打者貝爾特（Brandon Belt）首球開轟掉分，德葛隆接著連續解決六位打者，用101球投完8局退場休息。回憶今天唯一挨轟打席，德葛隆表示投太中間才被逮到，但也佩服對方可能抓到自己的配球模式。

德葛隆前兩次先發表現搶眼，面對國聯暴力打線毫無懼色，對小熊投出本季首場完投勝後，再用8局無失分好投制服國民，今對巨人延續好表現，連3場先發至少投滿8局，成為自2010年「神之左手」桑塔納後，再度達陣的大都會投手。

山大王寫大都會隊史紀錄。（資料照，法新社）

不只在投手丘上表現精采，德葛隆今天在打擊區也有所斬獲，3局上首度登場就敲出左外野安打，此役累積3支1，本季打擊率上升到2成94，在至少30打席投手中成績最佳，生涯打擊率則來到2成04，在至少100打席的投手中高居第四，僅落後邦賈納（Madison Bumgarner）、費南德茲（Jose Fernandez）與羅斯（Tyson Ross）。

巨人王牌奎托表現毫不遜色，先發7局僅挨陽春彈失掉唯一一分，無奈退場後牛棚接連放火，8、9局各丟2分讓大都會後來居上超前比分，9局下僅追回1分拱手讓出勝利，繳優質先發的奎托無關勝敗。

戰績持續低迷的巨人今苦吞近12戰第11敗，只打77場就輸了50場，相隔百年再創隊史低點，但總教練波契（Bruce Bochy）表示全隊根本沒有人發現、也很難注意到這項紀錄，現階段就是努力邁進、一場一場來、持續奮鬥就對了。

奎托7局好投無關勝敗。（USA Today Sports）

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