MLB》桑契斯敲超前轟 教士主場逆轉氣走老虎

2017/06/25 15:34

〔體育中心／綜合報導〕教士今在主場迎戰老虎，剛從傷兵名單歸隊的捕手桑契斯（Hector Sanchez）也掌握復出後的代打機會，轟出2分打點的全壘打，讓教士在八局下半逆轉，終場也以7：3獲勝。

桑契斯轟出2分打點的全壘打，讓教士在八局下半逆轉超前。（法新社）

桑契斯在休息了一個多月後終於在上週五對老虎的系列賽首戰時復出，當天代打表現並沒有特別出色。今日老虎在七局結束時取得3:2的領先，但在八局下半，艾巴（Erick Aybar）先被保送上壘，接著桑契斯在一好球的狀況下，將老虎投手葛林（Shane Greene）的速球轟出全壘打牆外，幫助球隊一舉超前。

老虎隊先發投手A.桑契斯（Anibal Sanchez）今表現優異主投6局，僅被打出2支安打失2分，其中1分非自責分H.桑契斯（Hector Sanchez）的超前轟讓他無緣拿下勝投。而教士先發拉梅（Dinelson Lamet）投得也不差，主投6局，被打出3支安打，失3分，無關勝敗。

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