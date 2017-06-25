MLB》桑契斯敲超前轟 教士主場逆轉氣走老虎

〔體育中心／綜合報導〕教士今在主場迎戰老虎，剛從傷兵名單歸隊的捕手桑契斯（Hector Sanchez）也掌握復出後的代打機會，轟出2分打點的全壘打，讓教士在八局下半逆轉，終場也以7：3獲勝。

桑契斯轟出2分打點的全壘打，讓教士在八局下半逆轉超前。（法新社）

桑契斯在休息了一個多月後，終於在上週五對老虎的系列賽首戰時復出，當天代打表現並沒有特別出色。今日，老虎在七局結束時取得3:2的領先，但在八局下半，艾巴（Erick Aybar）先被保送上壘，接著桑契斯在一好球的狀況下，將老虎投手葛林（Shane Greene）的速球轟出全壘打牆外，幫助球隊一舉超前。

老虎隊先發投手A.桑契斯（Anibal Sanchez）今表現優異，主投6局，僅被打出2支安打、失2分，其中1分非自責分，但H.桑契斯（Hector Sanchez）的超前轟讓他無緣拿下勝投。而教士先發拉梅（Dinelson Lamet）投得也不差，主投6局，被打出3支安打，失3分，無關勝敗。

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