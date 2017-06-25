NBA》湯瑪斯：若我夠高 一定能成為最棒的球員

湯瑪斯。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕塞爾提克後衛I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）日前幫ESPN雜誌全裸拍攝《Body Issue》封面，接受專訪時也談到身高問題，對此他表示，如果他再高一點，一定能成為世界上最出色的球員之一。

湯瑪斯身高175公分，與其他NBA球員相較真的比較吃虧，但他仍繳出不俗的成績，本季例行賽平均上場33.8分鐘，可拿下28.9分5.9助攻2.7籃板，而在今年季後賽，他強忍喪妹之痛，率領球隊奮戰，令不少球迷動容。

日前湯瑪斯受邀拍攝《Body Issue》封面，專訪時聊起自己的心路歷程，他表示因為父母親身高都不高，所以他從小就明白，可能沒辦法長很高，青少年時期努力的運動，希望能長高一些，雖然最後只長到175公分，但這不影響他挑戰NBA，也謹記父親的鼓勵，「不要輕易退縮」。

聊到身高問題，湯瑪斯表示，如果能長高一點，或許他在場上的表現能更受重視，但他也對自己的球技很有自信，「如果我今天能有6尺3吋（約190公分）或6尺5吋（約195公分）的身高，我將會是世界上最棒的球員之一，而這絕對不是只有我自己這樣認為，全世界應該都是這樣想。」

湯瑪斯也提到，大家會以身高作為衡量球員表現的準則，甚至普遍認為，防守是矮個子球員的一大罩門，「大家總會挑剔我及其他小個子球員沒做好的地方，然後攻擊這個點。舉例來說，大家會覺得，因為你身高矮，所以會是球隊防守上的漏洞。如果今天球員是從高大的防守者手中拿下分數，大家會認為這是一次很棒的進攻，但若防守球員不高，就會覺得這很理所當然，因為對手太矮了。」

面對各種困境，湯瑪斯仍有他的一套，他認為就是得找出方法，去對付比自己高大的對手，雖然是很大的挑戰，但仍要用表現，說服那些不看好矮個子球員的人。

湯瑪斯拍攝雜誌封面。（取自ESPN）

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