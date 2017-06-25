MLB》主戰捕手回歸 胡智為前搭檔遭光芒指定讓渡

2017/06/25 15:11

諾里斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕光芒去年季末簽下捕手拉莫斯（Wilson Ramos），今天他從右膝撕裂傷歸隊，對金鶯敲出1安，而為了騰出空間，先前替補拉莫斯空缺的諾里斯（Derek Norris）被光芒放入指定讓渡（DFA）名單。

29歲拉莫斯去年效力國民，上季9月下旬右膝撕裂傷報銷，12月簽下一紙2年1250萬美元合約轉戰光芒。而在拉莫斯養傷期間，光芒也在春訓時網羅諾里斯，巧的是當時諾里斯本來就預計要補拉莫斯在國民的空缺，但後來國民找來威特斯（Matt Wieters），諾里斯黯然離開國民。

諾里斯昨役才繳出3支3的好成績，本季打擊率2成01，有9轟和24打點。月初諾里斯家暴傳言纏身，還被未婚妻指控有小三。

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