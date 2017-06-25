中職》桃猿先發出爐 小幅變陣力抗肯恩拚封王

2017/06/25 14:35

桃猿今再度挑戰上半季王座。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿昨不敵中信兄弟無緣拋下彩帶，今天再度扣關推出本土投手王溢正掛帥先發，對決洋投肯恩；守備位置也稍做調整，由林智平取代梁家榮擔任先發三壘手，原本在二軍的藍寅倫升上一軍。

猿隊先發投手王溢正本季戰績3勝5敗，但對決黃衫軍一勝難求，還吞下4敗，對戰防禦率達6.75、被打擊率則是3成45，今晚能否力抗兄弟重砲部隊，幫助球隊收下上半季冠軍，值得關注。

猿隊打線的部分，本季打肯恩表現最出色的為朱育賢，11個打數敲出4支安打包含2轟，余德龍、陳俊秀及黃浩然也都有3成5以上的對戰打擊率，昨天敲出全壘打還繳出猛打賞表現的王柏融，對肯恩的對戰打擊率也有3成08。

林智平今取代梁家榮為先發三壘手。（記者林宥辰攝）

桃猿先發打序：

1.詹智堯
2.林智平
3.王柏融
4.林泓育
5.朱育賢
6.陳俊秀
7.郭嚴文
8.黃浩然
9.余德龍

兄弟先發打序：

1.陳子豪
2.王勝偉
3.彭政閔
4.林智勝
5.周思齊
6.詹子賢
7.曾陶鎔
8.黃鈞聲
9.吳東融

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