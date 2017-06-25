日職》陽岱鋼開轟！特大號全壘打助隊扳平（影音）
2017/06/25 14:31
〔記者石毓琪／綜合報導〕結束兩聯盟交流戰，巨人本週和中日展開三連戰，旅日好手陽岱鋼前2戰表現不理想，7打數僅1安，昨天還發生生涯首次單場2失誤，巨人苦吞2連敗，今日陽岱鋼捲土重來，在沉寂5打席後，5局下轟出陽春砲，一棒助隊追平。
中日今推派去年選秀第一指名柳裕也先發，前4局柳只被敲1支安打，連4局讓巨人掛零，中日則在洋砲葛雷諾開轟下先馳得點。陽岱鋼5局下第2次上場打擊，擔任單局首位打者，2好2壞轟出左外野飛球，陽岱鋼還看了一下，確定球在界內再跑壘，這支陽春全壘打也幫助球隊追平，本季第2轟出爐，「岱我飛翔，敢夢計畫」增添2萬，累積5萬公益款項。
陽岱鋼敲出本季第2轟。（取自讀賣巨人推特）
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