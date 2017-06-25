中職Live》林泓育敲2分打點二壘安 桃猿2：0領先兄弟
2017/06/25 17:26
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球隊
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桃猿
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第一局
1局下，詹智堯、王柏融連續安打，林泓育擊出左外野方向二壘安打，帶有兩分打點，桃猿先攻得分數。
賽前
Lamigo桃猿昨不敵中信兄弟無緣拋下彩帶，今天再度扣關推出本土投手王溢正掛帥先發，對決洋投肯恩。
猿隊先發投手王溢正本季戰績3勝5敗，但對決黃衫軍一勝難求，還吞下4敗，對戰防禦率達6.75、被打擊率則是3成45，今晚能否力抗兄弟重砲部隊，幫助球隊收下上半季冠軍。
猿隊打線的部分，本季打肯恩表現最出色的為朱育賢，11個打數敲出4支安打包含2轟，余德龍、陳俊秀及黃浩然也都有3成5以上的對戰打擊率，昨天敲出全壘打還繳出猛打賞表現的王柏融，對肯恩的對戰打擊率也有3成08。
中信兄弟昨晚再添1勝之後，上半季對戰已取得9勝7敗的優勢，目前為三連勝。肯恩本季6勝3敗防禦率4.27，對戰Lamigo桃猿拿下2勝2敗，防禦率還降到2.86。
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中信兄弟
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棒次
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Lamigo桃猿
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陳 子 豪
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1
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詹 智 堯
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王 勝 偉
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2
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林 智 平
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彭 政 閔
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3
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王 柏 融
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林 智 勝
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4
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林 泓 育
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周 思 齊
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5
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朱 育 賢
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詹 子 賢
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6
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陳 俊 秀
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曾 陶 鎔
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7
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郭 嚴 文
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黃 鈞 聲
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8
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黃 浩 然
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吳 東 融
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9
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余 德 龍
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肯 恩
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先發投手
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王 溢 正
Lamigo桃猿林智平重返一軍。（記者陳志曲攝）
Lamigo桃猿藍寅倫重返一軍。（記者陳志曲攝）
中信兄弟謝榮豪。（記者陳志曲攝）
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