中職Live》林泓育敲2分打點二壘安 桃猿2：0領先兄弟

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 兄弟 0 0 0 0 桃猿 2 2 3 0

第一局

1局下，詹智堯、王柏融連續安打，林泓育擊出左外野方向二壘安打，帶有兩分打點，桃猿先攻得分數。

賽前

Lamigo桃猿昨不敵中信兄弟無緣拋下彩帶，今天再度扣關推出本土投手王溢正掛帥先發，對決洋投肯恩。

猿隊先發投手王溢正本季戰績3勝5敗，但對決黃衫軍一勝難求，還吞下4敗，對戰防禦率達6.75、被打擊率則是3成45，今晚能否力抗兄弟重砲部隊，幫助球隊收下上半季冠軍。

猿隊打線的部分，本季打肯恩表現最出色的為朱育賢，11個打數敲出4支安打包含2轟，余德龍、陳俊秀及黃浩然也都有3成5以上的對戰打擊率，昨天敲出全壘打還繳出猛打賞表現的王柏融，對肯恩的對戰打擊率也有3成08。

中信兄弟昨晚再添1勝之後，上半季對戰已取得9勝7敗的優勢，目前為三連勝。肯恩本季6勝3敗防禦率4.27，對戰Lamigo桃猿拿下2勝2敗，防禦率還降到2.86。

中信兄弟 棒次 Lamigo桃猿 陳 子 豪 1 詹 智 堯 王 勝 偉 2 林 智 平 彭 政 閔 3 王 柏 融 林 智 勝 4 林 泓 育 周 思 齊 5 朱 育 賢 詹 子 賢 6 陳 俊 秀 曾 陶 鎔 7 郭 嚴 文 黃 鈞 聲 8 黃 浩 然 吳 東 融 9 余 德 龍 肯 恩 先發投手 王 溢 正

Lamigo桃猿林智平重返一軍。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿藍寅倫重返一軍。（記者陳志曲攝）

中信兄弟謝榮豪。（記者陳志曲攝）

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