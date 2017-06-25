中職Live》林泓育敲2分打點二壘安 桃猿2：0領先兄弟

2017/06/25 17:26

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

兄弟

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

桃猿

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

0

第一局

1局下，詹智堯、王柏融連續安打，林泓育擊出左外野方向二壘安打，帶有兩分打點，桃猿先攻得分數。

賽前

Lamigo桃猿昨不敵中信兄弟無緣拋下彩帶，今天再度扣關推出本土投手王溢正掛帥先發，對決洋投肯恩。

猿隊先發投手王溢正本季戰績3勝5敗，但對決黃衫軍一勝難求，還吞下4敗，對戰防禦率達6.75、被打擊率則是3成45，今晚能否力抗兄弟重砲部隊，幫助球隊收下上半季冠軍。

猿隊打線的部分，本季打肯恩表現最出色的為朱育賢，11個打數敲出4支安打包含2轟，余德龍、陳俊秀及黃浩然也都有3成5以上的對戰打擊率，昨天敲出全壘打還繳出猛打賞表現的王柏融，對肯恩的對戰打擊率也有3成08。

中信兄弟昨晚再添1勝之後，上半季對戰已取得9勝7敗的優勢，目前為三連勝。肯恩本季6勝3敗防禦率4.27，對戰Lamigo桃猿拿下2勝2敗，防禦率還降到2.86。

中信兄弟

棒次

Lamigo桃猿

陳 子 豪

1

詹 智 堯

王 勝 偉

2

林 智 平

彭 政 閔

3

王 柏 融

林 智 勝

4

林 泓 育

周 思 齊

5

朱 育 賢

詹 子 賢

6

陳 俊 秀

曾 陶 鎔

7

郭 嚴 文

黃 鈞 聲

8

黃 浩 然

吳 東 融

9

余 德 龍

肯 恩

先發投手

王 溢 正

Lamigo桃猿林智平重返一軍。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿藍寅倫重返一軍。（記者陳志曲攝）

中信兄弟謝榮豪。（記者陳志曲攝）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.