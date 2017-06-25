MLB》馬查多神守備又來了 界外區側身傳球刺殺跑者（影音）
2017/06/25 16:13
〔體育中心／綜合報導〕金鶯三壘手馬查多（Manny Machado）今天對光芒的比賽中，再度展現他的精彩的守備美技。
4局下光芒捕手拉默斯（Wilson Ramos）擊出三壘邊線滾地球，馬查多接到球後，從界外區側身快傳一壘，一個彈跳進到一壘手的手套，完成刺殺，馬查多的精彩美技再次博得滿堂彩。
這場比賽金鶯以8：3擊敗光芒。馬查多單場2安1打點。
馬查多（右）。（法新社）
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