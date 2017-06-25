羽球》陶菲克昔日恩師背後助陣 印度男單羽超賽三連冠

斯理坎特。（法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕印度羽球隊今年3月聘請印尼名師漢都優（Mulyo Handoyo）擔任總教練，不到半年，印度男單竄起，從新加坡、印尼到澳洲，包辦三座男單冠軍，今天斯理坎特（KIDAMBI Srikanth）以22：20、21：16拍下中國名將諶龍，個人超級賽二連冠。

斯理坎特連闖三站羽超賽決賽，斬獲兩冠一亞，新加坡賽時不敵同胞帕拉內斯，屈居亞軍，接下來則連掃兩冠，今年初排名一度掉到世界31，昔日最高排名是世界第三的他，接受漢都優調教後，重返昔日身手。

終止對戰諶龍的五連敗，斯理坎特賽後第一時間衝到場邊擁抱教練漢都優，諶龍則與近一年多首冠擦身而過。

漢都優過去跟印尼傳奇好手陶菲克合作無間，兩人曾一起拿下2004年奧運金牌、2006年杜哈亞運金牌與世錦賽金牌等輝煌紀錄，他今年初與印度羽協簽下三年合約，一路到東京奧運，目標是幫助更多印度單打選手衝進百名內，以及提升技術。

斯理坎特。（法新社）

中國名將諶龍。（法新社）

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