高球》帕納空贏得台豐ADT公開賽冠軍 林文堂一桿之失並列第2
2017/06/25 16:03
台豐ADT公開賽泰國選手帕納空（右）贏得冠軍，賽後從台豐球場董事長林伯實手中接過冠軍支票。（記者趙新天攝）
〔記者趙新天／員林報導〕「一哥」林文堂今天在台豐ADT公開賽最後1回合，因為第14洞開球出界，被泰國選手帕納空逆轉，帕納空以低於標準桿13桿的275桿贏得冠軍。
林文堂最後1回合前半段一直保持領先。戰至第13洞帕納空長推抓下博蒂，追成平手。隨後林文堂在第14洞開球時，風向判斷有誤，球飛出右側界外，這洞他吞了雙柏忌，帕納空又打下博蒂，一口氣逆轉超前3桿。
最後4洞帕納空力保不失，還在第17洞輕鬆抓鳥，穩步邁向冠軍。最後他以69桿完賽，總計275桿，3桿之差封王，這是他在ADT巡迴賽的第1勝，由於台豐ADT公開賽是今年ADT巡迴賽獎金最高的1站，帕納空奪冠之後，也站上獎金榜首的位子，有機會靠這1勝取得明年進軍亞巡賽的門票。
打出70桿的林文堂，最後以總計278桿，和澳洲布斯、泰國岡恩並列第2。台灣好手許豪升今天花了71桿，總計279桿並列第5。年輕好手葉昱辰則以280桿並列第9名。
許豪升在台豐ADT公開賽並列第5名。（記者趙新天攝）
林文堂（右）在台豐ADT公開賽最後1回合努力拚戰，不少球迷跟隨這組觀戰。（記者趙新天攝）
林文堂看著他的短切球擦過洞口，失望地跪在草地上。（記者趙新天攝）
泰國選手帕納空在台豐ADT公開賽贏得生涯首勝，同時躍居ADT巡迴賽獎金榜首。（記者趙新天攝）
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