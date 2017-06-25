MLB》林子偉上大聯盟 林哲瑄：他有能力待很久
2017/06/25 16:36
林子偉。（資料照，USA Today Sports）
〔記者吳清正／花蓮報導〕紅襪隊林子偉成為大聯盟史上第4個台灣野手，上個上到大聯盟的台灣野手富邦悍將林哲瑄表示，以林子偉的天賦和態度，有能力在大聯盟待很長一段時間。
林哲瑄2012年在紅襪隊上到大聯盟，當年林子偉也和紅襪隊簽約，林哲瑄表示，當時就和林子偉通過電話，歡迎他加入紅襪隊，這幾年富邦春訓，林子偉也一起練球，他真的是很努力的選手。
林哲瑄表示，林子偉今年進步非常明顯，尤其是打擊方面，他有能力在大聯盟待很久，希望林子偉能夠獲得比較多的上場機會，很他的能力展現出來。
林哲瑄表示，剛上到大聯盟的年輕選手難免急於求表現，不過，他提醒林子偉不要想做太多，想做太多往往無法正常發揮，只要按照他在2A的節奏去比賽就好，放輕鬆去享受比賽。
富邦林哲瑄。（資料照，記者林正堃攝）
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