中職Live》江辰晏首局遇亂流 猛獅先馳得點

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 統一 1 1 1 0 悍將 0 0 0

第1局

林志祥敲出二壘安打，吳國豪敲出左外野方向高飛球遭到接殺，跑者推進至三壘，蘇智傑獲得四壞球保送，攻佔一三壘，高國慶擊出二壘方向滾地球遭到刺殺，帶有一分打點，統一先馳得點。

先發陣容

統一 棒次 悍將 林志祥 1 石翔宇 吳國豪 2 張建銘 蘇智傑 3 林哲瑄 高國慶 4 高國麟 買嘉儀 5 陽冠威 鄭鎧文 6 申皓瑋 楊家維 7 楊承駿 林祐樂 8 方克偉 莊駿凱 9 李宗賢 江辰晏 先發投手 林政賢

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