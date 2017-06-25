中職Live》江辰晏首局遇亂流 猛獅先馳得點
2017/06/25 17:24
|球隊
|1
|2
|3
|4
|5
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|7
|8
|9
|R
|H
|E
|統一
|1
|1
|1
|0
|悍將
|0
|0
|0
第1局
林志祥敲出二壘安打，吳國豪敲出左外野方向高飛球遭到接殺，跑者推進至三壘，蘇智傑獲得四壞球保送，攻佔一三壘，高國慶擊出二壘方向滾地球遭到刺殺，帶有一分打點，統一先馳得點。
先發陣容
|
統一
|
棒次
|
悍將
|
林志祥
|
1
|
石翔宇
|
吳國豪
|
2
|
張建銘
|
蘇智傑
|
3
|
林哲瑄
|
高國慶
|
4
|
高國麟
|
買嘉儀
|
5
|
陽冠威
|
鄭鎧文
|
6
|
申皓瑋
|
楊家維
|
7
|
楊承駿
|
林祐樂
|8
|
方克偉
|
莊駿凱
|
9
|
李宗賢
|
江辰晏
|
先發投手
|
林政賢
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