中職Live》江辰晏首局遇亂流 猛獅先馳得點

2017/06/25 17:24
球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
統一 1 1 1 0
悍將 0 0 0

第1局

林志祥敲出二壘安打，吳國豪敲出左外野方向高飛球遭到接殺，跑者推進至三壘，蘇智傑獲得四壞球保送，攻佔一三壘，高國慶擊出二壘方向滾地球遭到刺殺，帶有一分打點，統一先馳得點。

先發陣容

統一

棒次

悍將

林志祥 

1

石翔宇

吳國豪 

2

張建銘

蘇智傑 

3

林哲瑄

高國慶 

4

高國麟

買嘉儀

5

陽冠威

鄭鎧文

6

申皓瑋

楊家維

7

楊承駿

林祐樂 

 8

方克偉

莊駿凱

9

李宗賢

江辰晏

先發投手

林政賢

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