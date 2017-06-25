中職》封王戰前回一軍先發 林智平自己也驚訝
2017/06/25 16:53
Lamigo桃猿林智平重返一軍。（記者陳志曲攝）
〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊第3度挑戰上半季冠軍，今天賽前打線小幅更動，將林智平拉上一軍並擔任先發三壘手。林智平說，昨天賽後接到通知，今天早上開車趕回桃園，坦言驚訝且開心。
因開季打擊低潮下二軍調整許久，林智平在二軍場場有安打，打擊狀況不錯。林智平說，在二軍訓練量有加重，也刻意調整和一軍打晚場比賽差不多的作息，打擊手感上有抓到自己想要的感覺。今天迎戰中信兄弟洋投肯恩，林智平說對方球很會跑，希望把打擊做確實。
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