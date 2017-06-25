中職》林子偉上大聯盟、林祐樂上一軍 表兄弟雙喜臨門
2017/06/25 17:06
統一獅林祐樂（左）。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者吳清正／花蓮報導〕林子偉今天升上大聯盟，他的表哥統一獅捕手林祐樂（原名林志賢）也在同一天本季首度登錄一軍並先發出賽，林祐樂期待兄弟倆好好努力，站穩大聯盟和一軍。
林祐樂表示，最近有一陣子沒和林子偉連絡，看了媒體報導才知道林子偉上大聯盟，替他感到高興，而林子偉心態改變，應該是能夠成功躋身大聯盟的主因。
林祐樂高三時曾和才高一的林子偉一起參加2010世界青棒賽，並勇奪冠軍。林祐樂表示，林子偉的技術一直有超越同齡選手的水準，但是剛到美國的時候得失心太重，以致表現起伏比較大。
林祐樂指出，林子偉結婚後老婆成為他的後盾，這兩年信仰也給他很大的力量，家庭和宗教給他雙重的穩定力量，因此今年能夠有穩定的表現，希望他持續進步，站穩大聯盟。
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