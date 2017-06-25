中職》「狀況一場比一場好」 謝榮豪重返一軍

中信兄弟謝榮豪。（記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕面對上半季封王魔術數字停在「M1」的桃猿，兄弟今天希望能繼續在全猿主場踢館，賽前並調整牛棚陣容，升上傷後復出的謝榮豪，將洪宸宇下放二軍。

謝榮豪前次在一軍賽場亮相已是去年5月5日，去年因傷沒有完整球季，季後右肘動刀，清除骨刺並修復軟骨破裂，復健至5月17日開始在二軍登板，至今出賽6場、投5.1局，防禦率1.69，收下0勝1敗、1次救援成功、3次中繼成功。

從白天出賽的二軍回到夜間比賽的一軍，謝榮豪笑說，對作息還有點陌生，但好消息是手傷已無不適，「狀況和感覺一場比一場好，痠痛也慢慢好轉，一開始投完球隔天會很痠，經過3、4場之後，越來越習慣，隔天還能正常丟球，不那麼痠痛。」

謝榮豪回到一軍，以便教練就近觀察狀況，他賽前也照常依出賽模式去準備。兄弟總教練史耐德尚未確定謝榮豪的定位，他表示，還是要看牛棚練投、整體練習的狀況，再決定如何調整。

改善牛棚仍是兄弟本季重點，史耐德說：「其實我們牛棚投手的能力和技術都很棒，投手教練銳威、牛棚教練許銘傑也對選手心理層面幫助許多，上場較能自然發揮應有實力。」

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