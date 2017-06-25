中職》保持健康為上 藍寅倫今上一軍待命
2017/06/25 17:08
〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊今天封王戰前陣容小幅更動，除了林智平重返先發外，藍寅倫也升上一軍待命。藍寅倫本季二軍累計打擊率0.351，22日還擊出單場雙響砲，打擊狀況不錯，面對一軍競爭，他也坦言現階段沒本錢再受傷。
藍寅倫生涯菜鳥年就表現亮眼，但因攻守都拚命，時常不小心就受傷下二軍，他坦言，自己已經27歲，不能再受任何一次傷，之前反省自己在球場拚時，常常心裡沒想法就做出動作，今年比賽中在做動作時，會有心理準備，也更有效保護自己。
封王戰前回一軍，藍寅倫說很榮幸，也說還好趕上，畢竟球隊上一次拋彩帶，自己就正在養傷。藍寅倫說，今天雖然板凳待命，但也有所準備。
Lamigo桃猿藍寅倫重返一軍。（記者陳志曲攝）
相關新聞
- 中職》林子偉上大聯盟、林祐樂上一軍 表兄弟雙喜臨門
- 中職》封王戰前回一軍先發 林智平自己也驚訝
- MLB》林子偉上大聯盟 林哲瑄：他有能力待很久
- 中職》桃猿先發出爐 小幅變陣力抗肯恩拚封王
- 中職》羅力牌「除獅機」發威 挑戰高懸17年的風神紀錄
推薦新聞
-
中職Live》江辰晏首局遇亂流 猛獅先馳得點2017/06/25 17:24
-
中職》保持健康為上 藍寅倫今上一軍待命2017/06/25 17:08
-
撞球》今年首冠到手！ 柯秉逸氣走楊清順在CBSA彭州站稱王2017/06/25 16:15
-
MLB》克蕭先發6局無失分 道奇完封洛磯50勝達陣2017/06/25 16:03
-
MLB》桑契斯敲超前轟 教士主場逆轉氣走老虎2017/06/25 15:34