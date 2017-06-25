中職》保持健康為上 藍寅倫今上一軍待命

〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊今天封王戰前陣容小幅更動，除了林智平重返先發外，藍寅倫也升上一軍待命。藍寅倫本季二軍累計打擊率0.351，22日還擊出單場雙響砲，打擊狀況不錯，面對一軍競爭，他也坦言現階段沒本錢再受傷。

藍寅倫生涯菜鳥年就表現亮眼，但因攻守都拚命，時常不小心就受傷下二軍，他坦言，自己已經27歲，不能再受任何一次傷，之前反省自己在球場拚時，常常心裡沒想法就做出動作，今年比賽中在做動作時，會有心理準備，也更有效保護自己。

封王戰前回一軍，藍寅倫說很榮幸，也說還好趕上，畢竟球隊上一次拋彩帶，自己就正在養傷。藍寅倫說，今天雖然板凳待命，但也有所準備。

Lamigo桃猿藍寅倫重返一軍。（記者陳志曲攝）

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