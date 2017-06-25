MLB》紅襪內野傷兵多 林子偉要把握機會

林子偉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕23歲台灣小將林子偉今天升上大聯盟，由於紅襪內野傷兵多，加上本季三壘手皆表現不穩，擁有多功能守備位置的林子偉可得把握機會。

紅襪本季三壘手遲遲沒有固定先發，「功夫熊貓」山度瓦（Pablo Sandoval）、拉特利吉（Josh Rutledge）都進入10天傷兵名單，霍爾特（Brock Holt）、赫南德茲（Marco Hernandez）因傷進入60天傷兵名單，其中赫南德茲確定整季報銷。

而現在的先發三壘手馬瑞洛（Deven Marrero）打擊表現欠佳，出賽37場繳出3轟、12分打點，1成60的打擊率；不過，紅襪日前以小聯盟約簽下被紅雀裁掉的佩雷塔（Jhonny Peralta）。

林子偉本季在2A守過多個守備位置，包含37場游擊、7場中外野、2場二壘手，去年則守過17場三壘，因此林子偉若要守三壘，對他並不陌生。美國媒體《SB Nation》就指出，林子偉最大的價值是守備，除了是專職游擊手，還能守內野所有守位。

林子偉今年在紅襪2A出賽48場，打擊率3成02、19分打點，5轟已是個人生涯單季新高。

林子偉。（資料照，法新社）

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