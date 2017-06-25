中職》陳傑憲手被踩傷無大礙 竟是舊傷「護體」

陳傑憲。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／花蓮報導〕統一獅陳傑憲昨天守備中被隊友踩傷右手腕，所幸並無大礙，陳傑憲甚至想週二就復出，而陳傑憲手傷不嚴重的原因竟是舊傷護體。

昨天對富邦悍將第7局，陳傑憲跑到左外野線邊，飛撲接殺林益全擊出的飛球，被同時趕過來的隊友踩到右手腕而退場。陳傑憲表示，他當場痛得飆罵，想說怎麼又踩到被Lamigo桃猿王溢正觸身球打傷的地方。

不過也因為右手腕舊傷，陳傑憲一直包紮繃帶上場，雖然釘鞋踩在繃帶上仍踩出傷口，手腕腫了起來，如果直接踩在手上，後果可能不堪設想。

統一總教練甘霖表示，雖然陳傑憲傷勢不是太嚴重，但上半季大勢已定，不急著讓他上場，可能週末的上半季最後兩戰再復出；不過，陳傑憲認為休息兩天就夠了，週二的比賽就想上場，他說：「因為我好動，場邊坐不住。」

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