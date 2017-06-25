世大運》聖火傳到泰國曼谷 李欣翰當火炬手
2017/06/25 18:20
台北世大運聖火抵達泰國曼谷。（世大運組委會提供）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕2017臺北世大運聖火於6月20日在杜林大學（University of Turin）引燃後，第三站聖火傳遞則回到亞洲城市泰國曼谷，由台灣網球好手李欣翰擔任火炬手。
台北世大運組委會考量曼谷為2007年夏季世大運的主辦城市，並配合著台北市對東南亞地區的觀光行銷策略，所以選擇曼谷城市進行聖火國際傳遞。
代表台灣交接聖火炬的火炬手則為網球選手李欣翰，李欣翰生於1988年，10歲就開始打網球，曾獲得世大運4面金牌殊榮。
聖火隊接下來將前往國際傳遞的最後一站－東北亞的韓國大邱（Daegu），並由2017台北世大運組委會副主任委員陳景峻副市長率領二位跆拳道國手陳怡安、陳詩欣前往。
網球好手李欣翰（右）擔任火炬手。（世大運組委會提供）
相關新聞
- 北桃團隊交流 柯文哲讚鄭文燦「成熟政治家」
- 首長滿意度民調翻轉 柯文哲：「我是新手上路」
- 世大運培訓隊赴美挑戰NCAA明星隊 練習賽15安猛打暖機
- 視察世大運桃園3場館 柯文哲打「99分」
- 世大運最驚豔游泳池 賽後可望留桃園
推薦新聞
-
中職》佈陣遭大王破解 史奈德：就給他點2017/06/25 20:28
-
中職Live》張建銘、陽冠威開轟 悍將擒獅奪對戰5連勝（影音）2017/06/25 20:11
-
中職》余德龍超廣守備刺殺打者 網友直呼猛（影音）2017/06/25 19:20
-
MLB》2A直升大聯盟 林子偉今年心態改變是關鍵2017/06/25 18:32
-
中職》保持健康為上 藍寅倫今上一軍待命2017/06/25 17:08