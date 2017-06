MLB》2A直升大聯盟 林子偉今年心態改變是關鍵

林子偉。(資料照,法新社)

〔記者林子翔/綜合報導〕23歲台灣小將林子偉在2A表現亮眼,今天升上大聯盟,成為台灣第13位升大聯盟的選手,披上73號球衣。林子偉曾在今年5月接受訪問時談到,他今年就是開心打球來面對比賽。

林子偉去年在2A表現欠佳,出賽108場繳出2轟、27分打點、2成23的打擊率;今年他打擊表現大爆發,出賽48場有5轟、19分打點、打擊率高達3成02。

《波特蘭新聞先驅報》(Portland Press Herald)報導,林子偉在2015年球季擁有不錯的表現,但隔年卻陷入低潮,原因就在他給自己的壓力過大。林子偉沒透過翻譯用英文接受訪問表示,「去年我想太多了,我看著那打擊率2成20的成績,我就想要敲出安打,我那時想太多了。」

紅襪教練Carlos Febles在2015年高階1A曾是林子偉的教練,「林子偉跟他說,『我今年要享受比賽,不在像去年一樣。就算都沒敲出安打,我也不會太在意,我要享受比賽』。」

林子偉說,「去年我每一球都想拉打,今年我把球打得更強勁,就夠了,這是我能做的,我不能控制棒球,但我可以控制我的想法。」

林子偉升上大聯盟後,他直呼,「沒打3A、從2A來到這裡,真的很高興,簡直不敢相信,太興奮了!」

