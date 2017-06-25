MLB》2A直升大聯盟 林子偉今年心態改變是關鍵

林子偉。（資料照，法新社）

〔記者林子翔／綜合報導〕23歲台灣小將林子偉在2A表現亮眼，今天升上大聯盟，成為台灣第13位升大聯盟的選手，披上73號球衣。林子偉曾在今年5月接受訪問時談到，他今年就是開心打球來面對比賽。

林子偉去年在2A表現欠佳，出賽108場繳出2轟、27分打點、2成23的打擊率；今年他打擊表現大爆發，出賽48場有5轟、19分打點、打擊率高達3成02。

《波特蘭新聞先驅報》（Portland Press Herald）報導，林子偉在2015年球季擁有不錯的表現，但隔年卻陷入低潮，原因就在他給自己的壓力過大。林子偉沒透過翻譯用英文接受訪問表示，「去年我想太多了，我看著那打擊率2成20的成績，我就想要敲出安打，我那時想太多了。」

紅襪教練Carlos Febles在2015年高階1A曾是林子偉的教練，「林子偉跟他說，『我今年要享受比賽，不在像去年一樣。就算都沒敲出安打，我也不會太在意，我要享受比賽』。」

林子偉說，「去年我每一球都想拉打，今年我把球打得更強勁，就夠了，這是我能做的，我不能控制棒球，但我可以控制我的想法。」

林子偉升上大聯盟後，他直呼，「沒打3A、從2A來到這裡，真的很高興，簡直不敢相信，太興奮了！」

.@LifeStorage on the Move! Big congrats to Tzu-Wei Lin on his promotion to the Boston Red Sox. Wearing #73https://t.co/5oxiwASK6J pic.twitter.com/NI29SDMHEf — Portland Sea Dogs （@PortlandSeaDogs） 2017年6月24日

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