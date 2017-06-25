高球》Earth Mondamin盃女子高球賽 鈴木愛封后、姚宣榆並列20名

姚宣榆。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕日本女將鈴木愛今天在Earth Mondamin盃女子高球賽，以4回合總計270桿，有驚無險地以1桿之差力退三島佳奈，贏得今年第2勝。台灣女將姚宣榆最後並列20名。

鈴木愛最後1回合在雨中打出4個博蒂、1個柏忌的69桿，她在前4洞就賺進兩隻小鳥，拉大了差距。幾名主要競爭對手都沒能快速追上。

直到尾盤三島佳奈才慢慢逼近，第17洞戰況起了變化，領先2桿的鈴木愛攻上果嶺之後，剩3呎的博蒂機會，意外推成3推桿吞柏忌。

三島佳奈隨後在最後1洞，從果嶺邊長推33呎進洞抓鳥，追成平手。所幸鈴木愛陣腳未亂，面對18呎右轉的推桿路線，她穩穩地推出，球如願滾進洞口，就以1桿之差獲勝。

這是鈴木愛今年的第2勝，在日本LPGA巡迴賽累計已有5勝，生涯獎金也跨過3億日圓大關。

台灣女將姚宣榆今天花了73桿，她以總計282桿並列20名作收。盧曉晴最後1回合打出69桿，總計283桿並列26名，蔡佩穎293桿並列73名。

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