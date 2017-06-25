中職》余德龍超廣守備刺殺打者 網友直呼猛（影音）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今晚封王戰對上中信兄弟，「超級工具人」余德龍再次展現他優異的守備能力。

3局上，兄弟打者吳東融擊出二、遊間滾地球，眼看就要穿越內野，余德龍硬是將球攔下，並快傳一壘刺殺打者，沒收了一支可能會形成的安打。

Lamigo桃猿余德龍精采守備，化解危機。（記者陳志曲攝）

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