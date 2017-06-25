籃球》林書豪籃球訓練營南區徵選 HBL名校來對抗
2017/06/25 19:34
高苑田凱恩正在傳球關卡。（創異國際行銷提供）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕2017國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營南區徵選會，今天在高雄市立福誠高中體育場舉行，吸引南部HBL名校高苑工商、新榮高中及三民高中參與，也有遠從外地來的球員，不畏33度高溫揮汗籃球場，一同來爭奪南區15個晉級訓練營的資格。
最後獲選的15位南部菁英球員們將親眼見到偶像林書豪，並獲得兩位NBA球星親自指導的難得機會。
首次參加徵選會、就讀高苑工商三年級的控球後衛田凱恩，在「妙傳高手」關卡30秒內成功完成26次傳球挑戰，展現優異的傳球技巧。
田凱恩表示，希望能成功晉級，學習林書豪的運球技巧及掌控節奏的穩定性，讓自己在場上能有更好的表現，幫助球隊拿下勝利。
三民家商不少成員來參加徵選會。（創異國際行銷提供）
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