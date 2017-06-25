玉山盃》新北市險勝嘉義縣 率先挺進冠軍戰

新北市以1分險勝嘉義縣。（記者廖耀東攝）



〔體育中心／綜合報導〕因雨延宕多日的玉山盃青棒錦標賽，今天進行四強戰，以穀保家商為主體的新北市代表隊與東石高中組成的嘉義縣代表隊狹路相逢，新北市靠著前3局的猛攻奠定勝基，嘉義縣在後苦苦追趕，最後還是功虧一簣，新北市終場以6：5險勝，挺進冠軍賽。

嘉義縣先發投手顏誠毅首局遭遇亂流，新北市開路先鋒王泓逸首打席就敲出二壘安打，曾翰宇也適時擊出穿越安打，新北市先馳得點，嘉義縣在2局上也馬上展開反攻，單局發動2次盜壘，林育維和蔡岡峰都在壘上有人時敲安，助隊以2：1超前。

一局下，新北曾翰宇率先敲下帶有打點安打。（記者廖耀東攝）

嘉縣東石朱麥可盜壘失敗，卻被判安全上壘，新北游擊手劉致榮露出不可置信的表情。（記者廖耀東攝）

新北市在下個半局也有所回應，邱智呈敲出帶有追平分的二壘安打，而東石後援投手蕭嘉彬在壘上有人投出2次暴投，輕鬆送給對手2分，新北市該局灌3分超前，在第3局再攻下2分保險分。

嘉義市在6局上狂攻3分，比賽後半段雖然有攻勢，但新北市都化險為夷，終場就以6：5險勝，挺進冠軍賽。

二局上，朱麥可靠隊友安打，攻回本壘取得分數，新北捕手蘇煒智接球時已不及阻殺。（記者廖耀東攝）

嘉縣蔡岡峰敲出帶有打點安打。（記者廖耀東攝）

二下，新北孫易伸靠著投手暴投，攻回分數。（記者廖耀東攝）

嘉義東石差一分下，羅莘亭盜二壘，被阻殺出局。因無直播，沒有輔助判決下，這個出局難以判斷成敗。（記者廖耀東攝）

東石教練被主審安慰，無直播不輔助判決。（記者廖耀東攝）

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