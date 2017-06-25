中職》佈陣遭大王破解 史奈德：就給他點

中信兄弟總教練史奈德。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕針對桃猿「大王」王柏融的打擊習性，中信兄弟常有特殊守備佈陣，昨遭王柏融的突襲短打「破解」，兄弟總教練史耐德今賽前表示：「還是會繼續對他佈陣，若1場比賽能『點』出4支安打，那就給他。」

碰上王柏融，兄弟內野守備常往右半邊移防，但大王也出招因應，昨役首打席就採用突襲短打，將球點到左半邊，形成內野安打。

對於大王的對策，史耐德說：「以王柏融這種身手，短打其實對我們有利，我們會繼續佈陣，這對我們很有用。」

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