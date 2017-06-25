中職》陳俊秀大難不死 敲超前轟奪封王戰MVP（影音）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今晚封王戰對上中信兄弟，陳俊秀7局下打擊時一次死裡逃生，轟出超前兩分砲，成為球隊封王的功臣，他表示，老天爺給他這個機會就要把握。

陳俊秀在7局下，先是擊出本壘附近的高飛球，沒想到「必死球」讓兄弟捕手黃鈞聲漏接，讓陳俊秀還有再次打擊的機會，他也把握機會，一棒轟出超前兩分砲。賽後談到「大難不死」，他表示，「老天爺給我這個機會，我就要好好把握。」

兄弟捕手黃鈞聲漏接。（記者陳志曲攝）

陳俊秀開轟。（記者陳志曲攝）

陳俊秀開轟。（記者陳志曲攝）

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