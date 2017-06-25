中職》死裡逃生2分砲助隊封王 陳俊秀：謝謝老天給我機會
2017/06/25 20:56
陳俊秀敲出致勝2分砲。（記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今天以5：3擊敗中信兄弟，順利在主場奪下上半季冠軍，桃猿重砲陳俊秀擊出致勝2分砲，奪下封王戰MVP，陳俊秀受訪表示，謝謝老天爺給他機會，讓他能夠死裡逃生，擊出關鍵的2分砲。
陳俊秀前3打數沒有出現安打，7局下打擊時擊出本壘附近高飛球，兄弟捕手黃鈞聲發生接球失誤，讓陳俊秀大難不死，他也不負眾望，從鄭凱文手中擊出2分砲。
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