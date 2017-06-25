中職》猿隊主場勝率高達8成 洪總：10號隊友全台灣最強
2017/06/25 21:06
〔體育中心／綜合報導〕桃猿今天擊敗兄弟，奪得上半季冠軍，猿隊主場勝率高達8成，總教練洪一中就說，「10號隊友全台灣最強的」。
洪一中表示，謝謝桃園市長鄭文燦提供好場地，選手們都很努力，他們腳痛、手痛、不斷地冰敷，很感謝選手。
談到主場24勝5敗的成績，他表示，這要感謝球迷，勝率如此之高，「10號隊友全台灣最強的」，希望能拿到總冠軍，每個球員表現讓人感動，都會互相鼓勵。
Lamigo總教練洪一中。（資料照，記者黃志源攝）
相關新聞
- 中職》死裡逃生2分砲助隊封王 陳俊秀：謝謝老天給我機會
- 中職Live》陳俊秀超前兩分砲 桃猿奪上半季冠軍
- 中職》佈陣遭大王破解 史奈德：就給他點
- 中職Live》張建銘、陽冠威開轟 悍將擒獅奪對戰5連勝（影音）
- 中職》陳傑憲手被踩傷無大礙 竟是舊傷「護體」
推薦新聞
-
田徑》香港城市田徑賽 台灣好手橫掃六金2017/06/25 21:45
-
網球》謝淑薇直落二輕鬆勝 取得伊斯特本網賽會內資格2017/06/25 21:21
-
中職》死裡逃生2分砲助隊封王 陳俊秀：謝謝老天給我機會2017/06/25 20:56
-
中職Live》陳俊秀超前兩分砲 桃猿奪上半季冠軍2017/06/25 20:36
-
中職Live》張建銘、陽冠威開轟 悍將擒獅奪對戰5連勝（影音）2017/06/25 20:11