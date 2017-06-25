中職》猿隊主場勝率高達8成 洪總：10號隊友全台灣最強

2017/06/25 21:06

〔體育中心／綜合報導〕桃猿今天擊敗兄弟，奪得上半季冠軍，猿隊主場勝率高達8成，總教練洪一中就說，「10號隊友全台灣最強的」。

洪一中表示，謝謝桃園市長鄭文燦提供好場地，選手們都很努力，他們腳痛、手痛、不斷地冰敷，很感謝選手。

談到主場24勝5敗的成績，他表示，這要感謝球迷，勝率如此之高，「10號隊友全台灣最強的」，希望能拿到總冠軍，每個球員表現讓人感動，都會互相鼓勵。

Lamigo總教練洪一中。（資料照，記者黃志源攝）

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