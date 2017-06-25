田徑》香港城市田徑賽 台灣好手橫掃六金
2017/06/25 21:45
黃平諺（左二）在香港城市田徑賽奪金。（黃宥然提供）
〔記者卓佳萍／台北－香港電話採訪報導〕為期兩天的香港城市田徑錦標賽今天於香港將軍澳田徑場畫下句點，台灣選手們共獲得6面金牌，其中男子跳高黃平諺在決賽以2公尺12，刷新個人最佳封王。
台體大黃平諺今年於全大運跳出2公尺09獲得銀牌，他今天在香港賽男子跳高決賽，來到2公尺12高度，第三次試跳成功，接著挑戰2公尺15失敗，他表示，就想說平常心，順順比，結果就蠻順利的，今年應該還是先挑戰2公尺15，然後更穩定成績，再去突破更高。
世大運參賽標準是2公尺15，黃平諺挑戰失利，他表示，今年應該就剩宜蘭全運會了。
其他五面金牌分別是，洪琇玟女子鏈球55公尺71摘下第一，李奎龍在男子三級跳遠以15公尺98奪金，鍾政宏則在男子標槍擲出68公尺77獲得第一，再興高中江潔欣青年女子100公尺跨欄以14秒54獲得第一，新北市錦和高中吳佩珊青年女子400公尺跨欄以62秒91封后。
黃平諺在香港城市田徑賽男子跳高奪金。（資料照，取自Hong Kong Sports Photography Association）
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