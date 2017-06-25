中職》桃猿封王與球迷無距離 爽噴香檳高喊總冠軍
2017/06/25 21:44
桃猿勇奪上半季冠軍。（記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今天以5：3擊敗中信兄弟順利在上半季封王，成功拋下藍色彩帶，這也是隊史第9座季冠軍，桃猿也一改在球場內慶祝的模式，而是讓全體球員至觀眾席與球迷做近距離互動，在觀眾席噴灑香檳，並走向觀眾一起歡慶這難得時刻，桃猿全體目標都是拿下總冠軍。
林樺慶、朱育賢和賽格威等人都是首次奪下季冠軍，心情非常興奮，而賽格威也說要與家人好好享受這一刻，今天賽後不會去夜市了。
桃猿原本星期三就有封王的機會，但連輸兄弟3場，一直拖到今天才封王，此役繳出猛打賞的詹智堯表示，這一場大家都不想輸，最後終於做到了。
封王戰先發投手王溢正今繳出6.1局失3分的好投，已經連續投出7場優質先發，王溢正談到自己的進步，他說自己時時刻刻都會提醒自己不要偷懶，做自己該做的事。
王柏融與球迷近距離慶祝。（記者陳志曲攝）
陳禹勳與球迷近距離慶祝。（記者陳志曲攝）
Lamigo桃猿球員噴香檳慶祝。（記者陳志曲攝）
Lamigo桃猿總教練洪一中（中）上小飛機慶祝。（記者陳志曲攝）
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