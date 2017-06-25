中職》致勝關鍵轟 陳俊秀其實抱病上陣
2017/06/25 22:01
〔記者林宥辰／桃園報導〕陳俊秀7局下從鄭凱文手中開轟，成為今晚Lamigo桃猿隊封王功臣，賽後獲選單場MVP，和全隊一起開心和球迷互動。但其實陳俊秀今晚是抱病上陣，靠著找回打擊節奏，關鍵時刻開轟。
陳俊秀賽前就戴著口罩，他坦言因為輕微感冒，喉嚨不大舒服、身體沒力，但不影響打擊，前幾次打席沒打好，7局打擊前他試圖把打擊節奏做好，開轟前那顆界外球對方漏接，自己覺得滿幸運，當下就告訴自己要好好把握再一次機會。
陳俊秀7局下從鄭凱文手中開轟，成為今晚Lamigo桃猿隊封王功臣，賽後獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）
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