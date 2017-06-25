中職》差一顆失投球奪勝投 王溢正：應能更完美

王溢正。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕王溢正今晚延續優質先發紀錄，以6.1局失3分之姿成功壓制中信兄弟打線，唯一失分就是7局上挨了曾陶鎔3分砲，與勝敗無關，本季對中信兄弟勝投還是無緣開張，自己也大嘆可惜。

王溢正說，整場比賽唯一一次失投，就是被曾陶鎔打的那發全壘打，當下其實很傷心，想說只因為一顆球就扭轉比賽走向，雖然自認整體而言表現合格，但結果應該能更完美。

猿隊總教練洪一中特別提到王溢正，說以往關鍵時刻，總是王溢正能跳出來幫助球隊，賽前就有預感他會帶領球隊贏球，雖然唯一失投就是挨轟那球，整體而言其實表現很好。

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