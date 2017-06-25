中職》桃猿上半季封王 奪冠時刻全紀錄（圖輯）
2017/06/25 22:50
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今天以5：3在主場擊敗上中信兄弟，順利拋下藍色彩帶，奪下上半季冠軍，這也是隊史第9座季冠軍。《自由體育》特別整理出桃猿奪冠慶祝的照片，紀錄這難得的時刻。
Lamigo桃猿拿下上半季冠軍，全體隊職員與桃園市長鄭文燦合影。（記者陳志曲攝）
Lamigo桃猿拿下上半季冠軍，現場拋下藍色彩帶。（記者陳志曲攝）
Lamigo桃猿拿下上半季冠軍，總教練洪一中被高高拋起。（記者陳志曲攝）
Lamigo桃猿拿下上半季冠軍，中信兄弟球員落寞離場。（記者陳志曲攝）
Lamigo桃猿拿下上半季冠軍，球員上觀眾席與球迷近距離慶祝。（記者陳志曲攝）
Lamigo桃猿拿下上半季冠軍，球員上觀眾席噴香檳慶祝。（記者陳志曲攝）
王柏融與球迷近距離慶祝。（記者陳志曲攝）
陳禹勳與球迷近距離慶祝。（記者陳志曲攝）
余德龍與球迷近距離慶祝。（記者陳志曲攝）
林柏佑與球迷近距離慶祝。（記者陳志曲攝）
Lamigo桃猿總教練洪一中（中）上小飛機慶祝。（記者陳志曲攝）
Lamigo桃猿舉辦賽後煙火秀，慶祝上半季封王。（記者陳志曲攝）
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