網球》溫網拚冠好彩頭！費爸今年首座草地賽金盃到手

費德爾拿下生涯在德國哈雷草地男網賽的第9座冠軍。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕瑞士名將費德爾（Roger Federer）準備在7月尋求生涯第8座溫布頓網賽金盃，今日在德國哈雷草地男網賽僅花53分鐘，以6：1、6：3拍落德國20歲新星小茲維列夫（Alexander Zverev），捧起生涯在此地的第9座冠軍。

費德爾去年曾在哈雷網賽4強與小茲維列夫交鋒，當時費爸落敗，這回他成功復仇。費德爾今日開賽就打得十分強勢，首盤突破對方3個發球局，輕鬆先馳得點；次盤，費爸持續施壓，將本季第一座草地賽冠軍放入口袋。

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