中職》傷退王躍霖沒大礙 讚嘆陳俊秀不可思議

Lamigo桃猿王躍霖（左）手臂被強襲球打到，退場休息。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊在封王關鍵戰中，靠著先發投手王溢正好投、後援投手聯手守成，加上陳俊秀關鍵開轟，5:3擊敗中信兄弟封王。但8局上王躍霖一上場面對首名打者彭政閔就被強襲球打中，只得臨時退場。

王躍霖臨時退場，小將朱俊祥雖臨時登板控球不穩，但仍守住危機。王躍霖賽後說，說被球打到的地方在右手手臂，當下非常痛，但幸虧初步檢查沒有大礙，還開玩笑說「左手拋彩帶也滿順的。」

王躍霖說，7局下他在場邊熱身，看到陳俊秀開轟前對方漏接界外球，當下就祈禱陳俊秀能把握機會，陳俊秀果然開轟，王躍霖讚嘆「真的不可思議。」

陳俊秀開轟。（記者陳志曲攝）

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