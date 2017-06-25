中職》直球飆153、變化球141公里 朱俊祥連2K化解危機（影音）
2017/06/25 23:13
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今天封王戰面對中信兄弟，投手朱俊祥臨危受命登場，他狂飆球速，最快達153公里，變化球也出現141公里的速度，連2K化解失分危機。
8局上王躍霖被球打中受傷後，朱俊祥緊急登板，先是對林智勝投保送、接著又被周思齊敲安，兄弟1出局攻占二、三壘，朱俊祥連續用變化球K掉詹子賢、曾陶鎔，化解失分危機，同時也激動大吼。
Lamigo桃猿朱俊祥好投。（記者陳志曲攝）
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