林子偉大聯盟待命 賽事預告與轉播
2017/06/25 23:28
林子偉。（USA Today）
各位讀者晚上好！ 自由體育替您轉備好精采賽事與轉播囉！
台灣小將林子偉昨天從2A直接升上大聯盟，並穿上紅襪73號球衣，成為台灣第13位升大聯盟的選手，他在25日對天使的比賽有上場代跑。26日凌晨紅襪隊再對上天使，林子偉能否獲得先發機會、或是在比賽後段上場，請球迷鎖定自由體育。
午間則由穀保家商為主體的新北市代表隊對決高雄市代表隊，兩隊將進行冠軍戰，究竟誰能拿下玉山盃總冠軍，屆時請記得鎖定電視轉播。
MLB
01：35 天使vs.紅襪
08：00 海盜vs.紅雀 FOX體育
NPB
17：00 歐力士vs.樂天 FOX體育
玉山盃青棒錦標賽
10：00 嘉義縣vs.臺中市 季軍賽 緯來體育、愛爾達育樂
14：00 新北市vs.高雄市 冠軍賽 緯來體育、愛爾達育樂
地點：臺灣體大
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