中職》桃猿上半季封王 鄭文燦兌現承諾換計分板

Lamigo桃猿拿下上半季冠軍，全體隊職員與桃園市長鄭文燦合影。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今天順利在主場拋下藍色彩帶，拿勇奪上半季冠軍，桃園大家長鄭文燦市長也到場觀賽，一同慶祝桃猿封王。

桃園市市長鄭文燦在開季前曾承諾球迷，如果Lamigo封王，他就要將球場傳統式計分版，換成全彩式LED計分版，他今日受訪時表示，今年9月將會編預算，明年執行。

鄭文燦也說，市政府將會把內野妨礙球迷看球的燈柱，在季後施工往後移。

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