網球》不戰而屈人之兵 強運「辛然配」馬優卡封后

詹詠然（右）與「瑞士公主」辛吉絲非常強運，天助自助笑捧馬優卡女雙金盃，也是「辛然配」合拍以來草地首冠。（劉雪貞提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕詹家姊妹分頭備戰7月溫布頓草地大滿貫，西、英兩地同日爭后， 結局大不同：詹詠然不戰而屈人之兵，對手受傷棄賽直接在馬優卡島封后；詹皓晴則力戰敗北，抱憾屈居伯明罕亞軍。

西班牙馬優卡女網雙打決賽，台將詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）榮膺頭號種子，「辛然配」3連勝問鼎金盃，不料壓軸對手塞爾維亞楊科維琪（Jelena Jankovic）／拉脫維亞塞娃絲圖娃（Anastasija Sevastova）賽前退出，起因為塞娃絲圖娃先前女單3盤苦戰封后，大腿不適只能放棄雙打決賽，終讓強運如「辛然配」不戰而勝，天助自助聯手笑捧首座草地冠軍！這也是她們繼今年印地安泉（硬地）、馬德里（紅土）、羅馬（紅土）之後，合拍以來第4座金盃。

至於英國伯明罕女網雙打決賽，詹皓晴／中國張帥力拚澳洲第4種子芭蒂（Ashleigh Barty）／黛拉夸（Casey Dellacqua）逆轉不成，最終「超級搶10」失手，首度合拍的「皓帥配」以1：6、6：2、8：10屈居亞軍，詹皓晴雖與姊姊拆夥後的首冠擦身而過，仍締造個人近來最佳戰績。

詹皓晴（左）與張帥屈居伯明罕亞軍，小詹雖與姊姊拆夥後首冠擦身而過，仍締造個人近來最佳戰績。（劉雪貞提供）

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