43歲鈴木一朗 MLB百年來最老先發中外野手

〔中央社〕43歲的日籍球星鈴木一朗今天在邁阿密馬林魚對芝加哥小熊之戰擔任先發中外野手，成為美國職棒大聯盟（MLB）至少從1900年以來年紀最大的先發中外野手。

根據職業運動統計公司Elias Sports，一朗今天擔綱馬林魚開路先鋒，以43歲又246天打破名人堂成員韓德森（Rickey Henderson）2002年代表波士頓紅襪先發出賽時的紀錄，年紀比當時43歲又211天的韓德森大1個月。

已是3000安俱樂部一員的一朗，1局下半就靠著對手失誤上一壘，並在隊友安打後跑回本壘得分。他本季出賽63場，大多以代打身分上場，這場比賽之前的打擊率為2成09。